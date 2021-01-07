تويتر يقيد فيديو ترامب لأنصاره بعد حديثه عن تزوير الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال "ترامب"، فى كلمة مقتضبة اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "لدينا انتخابات تم سرقتها، عليكم العودة إلى المنازل الآن".

وتابع ترامب: "الانتخابات كانت مزورة ولكن علينا أن نكون سلميين.. عودوا إلى منازلكم فى سلام".