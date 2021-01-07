القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: الحرس الوطنى بواشنطن فى حالة تأهب

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن ميلر قوله: "إن الحرس الوطنى مستعد تماما لتقديم دعم إضافى إذا طلبت السلطات المحلية". وتابع: "قمنا بوضع الحرس الوطنى فى حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية فى عملها للتصدى للوضع بشكل سلمى". وفى سياق متصل، أفاد قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بإلقاء القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة واشنطن، فيما تم ضبط 5 قطع أسلحة.

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