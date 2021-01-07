بايدن: أدعو ترامب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى

جدة - نرمين السيد - وقال "بايدن"، فى كلمة له بحسب "قناة العربية"، أنا حزين مصدوم وما يجرى هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية، وهجوم على أبرز رموز القدسية فى أمريكا.
وتابع "بايدن": "ما يجرى فوضى ستنتهى إلى تمرد، وأدعو ترامب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى".
ووصف "بايدن"، اقتحام الكونجرس بأنه تمرد، قائلا : "ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد، والمشاهد فى الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".
وأكد "جو بايدن"، أنه على الرغم من كل ما حدث فى الكونجرس يبقى هناك تفاؤل وأمل.
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