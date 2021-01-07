ألمانيا: على ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأمريكي 

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن قائلا، إنه على الرئيس دونالد ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأمريكي.

وعن أحداث العنف في واشنطن، كتب ماس في تغريدة عبر "تويتر": أعداء الديمقراطية سوف يفرحون بهذه الصور التي لا تطاق من واشنطن... الكلمات المستفزة تسبب أعمال عنف".