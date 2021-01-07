ترامب يصب الزيت على النار: تذكروا هذا اليوم إلى الأبد

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن أحداث الشغب التي وقعت مؤخرًا حدثت بسبب تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "هذه الأشياء والأحداث (أعمال الشغب) تحدث بسبب تجريد الوطنيين العظماء من انتصار ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

وأضاف ترامب أن هؤلاء الوطنيين العظماء تمت معاملتهم بشكل سيئ وغير عادل لفترة طويلة.

وختم ترامب تغريدته قائلًا: "عودوا إلى المنزل بحب وسلام وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد".