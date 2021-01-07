بشأن إسرائيل.. بيان عاجل من الجيش اللبناني

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني، بيانًا عاجلًا كشفت فيه عن قيام زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بخرق المياه الإقليمية اللبنانية من جديد.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، بأن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، حيث أقدم عناصر الزورقين على إلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأكد البيان، على أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان زورق حربي إسرائيلي، خرق فجر اليوم، أيضًا المياه الإقليمية اللبنانية.