أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني، بيانًا عاجلًا كشفت فيه عن قيام زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بخرق المياه الإقليمية اللبنانية من جديد.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، بأن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، حيث أقدم عناصر الزورقين على إلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
وأكد البيان، على أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وكان زورق حربي إسرائيلي، خرق فجر اليوم، أيضًا المياه الإقليمية اللبنانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشأن إسرائيل.. بيان عاجل من الجيش اللبناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.