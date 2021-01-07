دون خسائر بشرية.. إخماد 3 حرائق بسوريا

نجح عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق ليل أمس، الأربعاء، من إخماد ثلاثة حرائق اندلعت في محلات تجارية وشقتين سكنيتين بجرمانا وضاحية قدسيا واقتصرت أضرارها على الماديات.
وأشارت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى أن حريقًا اندلع في محلين تجاريين لبيع الأحذية والمواد الغذائية في شارع البكوات بحي الحمصي بمدينة جرمانا حيث تم إخماد الحريق الذي تسبب بأضرار مادية بمحتويات المحلين دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سببه ماس كهربائي.
ونوهت الوكالة بأنه تم إخماد حريق آخر ضمن شقة سكنية بحي البعث بجرمانا ناجم عن ماس كهربائي خلف أضرار مادية بمحتويات الشقة دون إصابات.
فيما اندلعت النيران في ضاحية قدسيا في شقة سكنية خلف أضرارًا بأثاث الشقة دون وقوع إصابات وبين أن سبب الحريق أيضا ماس كهربائي.
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