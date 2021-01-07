خطاب عاجل من الحزب الديمقراطي إلى مايك بنس للمطالبة بعزل ترامب عن منصبه

دعا عدد من نواب الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، مايك بنس، إلى ترأس الكونجرس بصفته نائب الرئيس الأمريكي، واستخدام حقه الدستوري لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقام النائبان الديمقراطيان، تيد ليو، وديفيد سيلين، بصياغة خطاب إلى بنس، يدعوان فيه إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين، ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب أعمال الشغب، التي اندلعت في مبنى الكابيتول.