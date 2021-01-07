إجراء صارم من شركة تويتر ضد حساب ترامب بسبب أعمال العنف

قررت منصة "تويتر"، حظر التفاعل أو المشاركة في تغريدات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب اليوم، الخميس، وذلك على خلفية اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في العاصمة واشنطن، كان ترامب قد دعا إليها قبل أيام.
كان ذلك فيما دعا ترامب أنصاره إلى العودة إلى منازلهم، بعدما خرج الوضع عن السيطرة واقتحم المتظاهرون مبنى الكونجرس، ما دفع النواب إلى الهرب.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وأعلن قائد الشرطة الأمريكية، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة واشنطن.
وقال في بيان صحفي إن الشرطة صادرت 5 قطع أسلحة في أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة.
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