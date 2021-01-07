CNN: نواب الكونجرس يختبئون في قاعدة عسكرية لحين انتهاء أعمال الشغب

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن النواب الأمريكيين اختبئوا داخل قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، عقب اقتحام مبنى الكونجرس اليوم قبيل التصويت على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات.

وقالت الشبكة الأمريكية نقلًا عن مصدر رسمي من قوات إنفاذ القانون، إنه تم إجلاء قيادات الكونجرس إلى قاعدة عسكرية في واشنطن، وذلك في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمقر الكونجرس خلال جلسة مناقشة التصديق على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز جو بايدن.

وبحسب ما أكده المصدر لـ"سي إن إن"، فإن عملية الإجلاء إلى قاعدة مكنير العسكرية بالقرب من واشنطن، "لا تزال جارية".

واقتحم الآلاف من أنصار ترمب مقر الكونجرس، في وقت سابق أمس، فيما دفع البيت الأبيض بقوات من الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع، في أعقاب مواجهات بين الشرطة ومؤيدي ترمب.