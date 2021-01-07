أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بخصوص الحضور أم التعليم عن بُعد عبر مدرستي 1442

قرارات وزارة التعليم السعودية اليوم، أصبحت أكثر ما يهم أولياء الأمور أكثر من الطلاب، هذا بعد ما مر به الجميع خلال الفصل الدراسي الأول، الذي انتهي منذ أسابيع قليلة، وكان علي الفور هناك اجتماع قبل بداية إجازة منتصف العام، وكانت أوامر وزير التعليم الجديدة تخص عملية التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، والمناقشة دارت حول إمكانية استمرارها خلال الفصل الدراسي الثاني 1441 – 1442 هـ، أم سيكون قرارا وزير التعليم عدم استمرارها بعد بداية الدراسة عند انتهاء الإجازة، هذا ما سنتعرف عليه ضمن آخر مستجدات قرارات وزير التعليم السعودي الجديد.

آخر قرارات التعليم 1442 الفصل الثاني

صدرت نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية للفصل الأول، وحالياً يسأل الكثيرين من أولياء الأمور قبل الطلاب، ما هي قرارات وزير التعليم الجديدة للفصل الثاني، وكانت الردود من وزارة التعليم السعودية، أن الفصل الأول والدراسة عن بُعد خلاله حققت نجاحاُ مبهراً، وذلك بعد أن وصلت نسب تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية إلي 98% من نسبة الطلاب الكلية، وذلك من خلال حسابات مايكروسوفت تيمز، باستخدام منصة مدرستي 1442 للطالب، وذلك بزيادة فاقت التوقعات، بعد أن كان من المتوقع دخول 70% من النسبة الكلية.

جاء ضمن المؤتمر الصحفي، أن آخر قرارات وزارة التعليم للفصل الثاني، تتعلق باستمرار التعليم عن بُعد من عدمه، وما سيحدد ذلك المزايا والعيوب التي واجهتها الوزارة بالفصل الأول، وسيتم بدء الفصل الدراسي الثاني بأول أسابيع عن بُعد كالفصل الأول، وسيتم تحديد إمكانية الاستمرار به، أم سيتم العودة لأرض الواقع، والحضور كالسابق.

شارك البعض من داخل الوزارة، أن التعليم عن بعد أم حضورياً، ستحسمه قرارات الوزارة، وأكد البعض أن التعليم سيكون عن بعد وذلك مسألة وقت لا أكثر، كان ضمن قرار وزير التعليم الجديد اليوم، تسكين مبادرات تنمية القدرات البشرية وفق الوحدات الإدارية؛ ومنها:

التوسع في التعليم المشترك للابتدائي.

تحديث معايير تقييم أداء المعلمين.

تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول.

التعليم المشترك في بعض الجامعات.

التعليم العالي للجميع.

وإمكانية استمرار منصة مدرستي للتعليم عن بُعد قائمة، وذلك ما يتم دراسته ضمن رؤية 2030 لتحقيق مستوي تعليمي أفضل، مع الأخذ في الاعتبار أولياء الأمور، ومقترحاتهم حول الاستمرار من عدمه.

استمرار منصة مدرستي عن بُعد

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن مستجدات قرار وزير التعليم الجديدة، تنص علي بدء الفصل الدراسي الثاني، واستمرار عملية التعليم عن بُعد من خلال بوابة المستقبل الرقمية، والسير بالمنهج المتبع خلال الفصل الأول عن طريق منصة مدرستي، وقنوات عين التعليمية، كما يعتمد المعلمين علي نظام فارس، ووجود بدائل عديدة كما وجدنا بالفصل الماضي لكافة المراحل.

بالإضافة إلي تأكيد الوزارة، وجوب استمرار حسابات منصتي مدرستي، لكافة الطلاب في مختلف المراحل (الابتدائي – المتوسط – الثانوي)، ومحاولة تخطى كافة العراقيل ضمن آخر قرارات وزير التعليم الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقديم المقترحات من أولياء الأمور، فمن لديه مقترحات يمكنه مشاركتها معنا، أو من خلال حسابه الرسمي.