عاجل.. الشرطة والحرس الوطنى يخرجون المتظاهرين من مبنى الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنصاره للعودة إلى منازلهم، بعد اقتحام مبنى الكونجرس، اعتراضا على نتيجة الانتخابات الأمريكية.
وكان الحرس الوطنى دخل إلى مبنى الكونجرس منذ قليل، للتعامل مع أنصار ترامب بعد اقتحام المبنى والاشتباك مع عناصر الأمن.
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