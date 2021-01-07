بيلوسى وشومر يدعوان ترامب لمطالبة مناصريه بفك حصار الكابيتول

جدة - نرمين السيد - واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذى كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابى. وتشهد واشنطن، تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب تجمعوا فى محيط البيت الأبيض وتوجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسى النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابى. وطالبت ميوريل باوزير عمدة واشنطن بفرض حظر التجول فى المدينة ومقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا الخميس 7 يناير.

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