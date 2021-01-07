سيناتور ديمقراطى : إنقاذ صناديق المجمع الانتخابى قبل اقتحام مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - أكد السيناتور الديمقراطى جيف ميركلى، أنه تم نقل الصناديق التى بها بطاقات أصوات المجمع الانتخابى، قبل اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قاعة مجلس الشيوخ فى مبنى الكابيتول.





وكتب ميركلى تغريدة عبر "تويتر" قال خلالها: "تم إنقاذ أصوات الهيئة الانتخابية من قاعة مجلس الشيوخ"، مضيفًا: "لو لم ينقذها موظفونا المتميزون، لكانت قد أحرقت خلال الفوضى". ووفقًا لموقع روسيا اليوم، فقد توعد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، بملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول، إلى أقصى حد يسمح به القانون.

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