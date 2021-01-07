عمدة واشنطن تتوعد بمحاسبة المتورطين فى أعمال الشغب

جدة - نرمين السيد - وتوعدت باوزر، مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، بمحاسبة كل شخص شارك فى أعمال الشغب التى وقعت اليوم بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكي.

وفى سياق متصل قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى إن الاحتجاج السلمى هو حق لكل مواطن، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

وأكد مسؤولون لإنفاذ القانون شبكة "إن بى سى" الأمريكية، قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة فى حرم مبنى الكونجرس بواشنطن، الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كريس ميلر، قوله: "إن الحرس الوطنى إن الحرس الوطنى فى واشنطن بالكامل فى حالة تأهب".