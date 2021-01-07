عاجل .. بدء حظر تجوال فى واشنطن لمدة 12 ساعة

كان متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد اقتحمت باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، حيث تجددت الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة، وعدد من المحتجين من أنصار ترامب.
أحداث الشغب فى واشنطن
من جانبه، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا "جمهورى"، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، فى إشارة إلى المكالمة المسربة التى كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.
وأمر ترامب أنصاره بالعودة إلى منازلهم بعد الاشتباكات مؤكدا أن الانتخابات قد سُرقت منه.
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