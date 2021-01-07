لأول مرة.. تويتر وفيسبوك يحذفان جميع تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات

حذفت شركتا "تويتر" و"فيسبوك"، منذ قليل، جميع تغريدات ومنشورات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول الاحتجاجات، بما فيها مقطع فيديو دعا فيه ترامب أنصاره إلى العودة لمنازلهم.
ودخلت العاصمة الأمريكية واشنطن في حظر تجول لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أعمال شغب غير مسبوقة، تم خلالها اقتحام مبنى الكونجرس، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، اعتبر ترامب أن أحداث الشغب التي وقعت مؤخرًا حدثت بسبب تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "هذه الأشياء والأحداث (أعمال الشغب) تحدث بسبب تجريد الوطنيين العظماء من انتصار ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".
وأضاف ترامب أن هؤلاء الوطنيين العظماء تمت معاملتهم بشكل سيئ وغير عادل لفترة طويلة.
وختم ترامب تغريدته قائلًا: "عودوا إلى المنزل بحب وسلام وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد".
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