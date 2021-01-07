لأول مرة.. تويتر وفيسبوك يحذفان جميع تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات

حذفت شركتا "تويتر" و"فيسبوك"، منذ قليل، جميع تغريدات ومنشورات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول الاحتجاجات، بما فيها مقطع فيديو دعا فيه ترامب أنصاره إلى العودة لمنازلهم.

ودخلت العاصمة الأمريكية واشنطن في حظر تجول لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أعمال شغب غير مسبوقة، تم خلالها اقتحام مبنى الكونجرس، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.