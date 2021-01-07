ترامب "ممنوع" من تويتر لمدة 12 ساعة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجميد حساب الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريدات دونالد ترامب.

وذكر "تويتر" أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضاف في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

ويأتي ذلك بعد إعلان "تويتر" في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس، الأربعاء.

وذكر تويتر في بيان: "نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف".

وأضاف "هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها".

وفي وقت سابق، حذفت فيسبوك ويوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلا مصورا للرئيس دونالد ترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأميركية لعام 2020".

وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونغرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

حظر تجول

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 توقيت غرينيتش)، ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

اقتحام الكونغرس

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

وجاءت الاشتباكات بعد قليل من مخاطبة ترامب لآلاف من أنصاره، مرددا مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، وسط حشد قرب البيت الأبيض، الأربعاء، قبل تصويت الكونغرس.

وقال ترامب لأنصاره الذين اصطفوا قبل شروق الشمس لسماع كلمة الرئيس: "لن ندعهم يسكتوا أصواتكم".