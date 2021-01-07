بوش: ما حدث تمرد يليق بـ"جمهوريات الموز" 

شنّ الرئيس الأميركي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هجوماً عنيفاً على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة "التمرّد" التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء والتي تليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية".
وقال بوش في بيان: "هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية".
وأضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".
حظر تجول
وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 توقيت غرينيتش)، ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.
اقتحام الكونغرس
وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.
وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.
وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".
وجاءت الاشتباكات بعد قليل من مخاطبة ترامب لآلاف من أنصاره، مرددا مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، وسط حشد قرب البيت الأبيض، الأربعاء، قبل تصويت الكونغرس.
وقال ترامب لأنصاره الذين اصطفوا قبل شروق الشمس لسماع كلمة الرئيس: "لن ندعهم يسكتوا أصواتكم".
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