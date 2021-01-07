أوروبا مصدومة مما يحدث في أمريكا

عبر عدد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن صدمتهم إزاء الأحداث الجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، داعين إلى ضبط النفس واحترام القانون في البلاد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن "مشاهدة ما يجري الليلة في واشنطن العاصمة صدمة"، مضيفًا أن "الكونجرس الأمريكي كان معبدا للديمقراطية.. نثق في أن الولايات المتحدة ستضمن انتقالا سلميا للسلطة إلى بايدن".
من جهتها، عقبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة: "أؤمن بقوة المؤسسات الأمريكية والديمقراطية، فالانتقال السلمي للسلطة هو جوهر الأمر".
وأضافت "فاز جو بايدن في الانتخابات. أتطلع للعمل معه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية".
من جانبه، صرح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العالم يرى أن الديمقراطية الأمريكية وقعت الليلة تحت الحصار.
وتابع "هذا هجوم غير مرئي على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وسيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات 3 نوفمبر بالكامل".
وأردف "قوة الديمقراطية الأمريكية سوف تسود على المتطرفين".
ووصف الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، الاحتجاجات في واشنطن بأنها "مروعة"، مضيفًا: "يجب احترام نتيجة الانتخابات الأمريكية الديمقراطية".
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
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