كلينتون تصف المتظاهرين الأمريكيين بالإرهابيين

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، أن مجموعة من الإرهابيين المحليين وراء الهجوم على مبنى الكونجرس قبيل التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات.
وقالت "كلينتون"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الإرهابيين المحليين هاجموا اليوم أسس الديمقراطية الخاصة بأمريكا، المتمثلة في أن الانتقال السلمي للسلطة يأتي بعد الانتخابات الحرة.
وأضافت "علينا إعادة ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين".
وتابعت "الديمقراطية أصبحت هشة وقادتنا عليهم تحمل مسؤوليتهم لحمايتها".
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
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