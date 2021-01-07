تويتر يهدد ترامب بحظر نهائي لحسابه على المنصة

هددت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بحظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نهائيًا من استخدام المنصة، وذلك بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في وقت سابق من اليوم.
وقالت الشركة، إنها علقت حساب ترامب لمدة 12 ساعة وأزالت 3 تغريدات بخصوص الاحتجاجات، وذلك في محاولة لاحتواء العنف القائم في الشارع الأمريكي بسبب تصريحات ترامب.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن عدد من نواب الحزب الديمقراطي، دعوا شركتي فيسبوك وتويتر، بإغلاق حسابات ترامب عليهما ومنعه من الولوج إليها.
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
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