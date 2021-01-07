تويتر يهدد ترامب بحظر نهائي لحسابه على المنصة

هددت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بحظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نهائيًا من استخدام المنصة، وذلك بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في وقت سابق من اليوم.

وقالت الشركة، إنها علقت حساب ترامب لمدة 12 ساعة وأزالت 3 تغريدات بخصوص الاحتجاجات، وذلك في محاولة لاحتواء العنف القائم في الشارع الأمريكي بسبب تصريحات ترامب.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن عدد من نواب الحزب الديمقراطي، دعوا شركتي فيسبوك وتويتر، بإغلاق حسابات ترامب عليهما ومنعه من الولوج إليها.