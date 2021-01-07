عاجل .. تويتر يغلق حساب ترامب بسبب تحريضه على العنف

وأصدر "تويتر"، بيانا سابقا، قال فيه: "نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف"، مضيفًا: "هذا يعنى أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها".
أحداث الشغب فى واشنطن
وكان تويتر قد هدد بحظر كامل للحساب الخاص به بسبب الدعوة للعنف، تعرض مبنى الكونجرس لاقتحام من قبل مؤيدى ترامب، كما اقتحموا الباحرة الرئيسية للمبنى، فيما رفع مجلس الشيوخ جلسته لإقرار فوز جو بايدن رئيسا لأمريكا، بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.
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