الكونجرس يستأنف جلسة التصديق على فوز بايدن

جدة - نرمين السيد - كان عدد كبير من أنصار الرئيس المنتهية ولايته ترامب، قد اقتحموا مساء أمس الأربعاء، الحواجز التى وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم فى دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وكان مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي" لشبكة "إن بى سي" الأمريكية، قد أكد أن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة فى حرم مبنى الكونجرس بواشنطن.