بعد شغب الكونجرس .. فيسبوك ويوتيوب يحذفان فيديو لـ ترامب

جدة - نرمين السيد - وقال "يوتيوب"، إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذى يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حذف تسجيلا مصورا لترامب، أثناء مخاطبته مؤيديه الذين مبنى الكونجرس الأربعاء، معتبراً أن الفيديو "يحض على العنف أكثر مما يدعو للهدوء".

وكان موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قد أعلن إغلاق ترامب لمدة 12 ساعة، كما حظر ثلاثة تغريدات له خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الدعوة للعنف والإدلاء بمعلومات مضللة.