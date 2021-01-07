وزير الخارجية البريطاني: لا يوجد أي مبرر لاندلاع أعمال عنف في مبنى الكونجرس الأمريكي

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه لا يوجد أي مبرر لاندلاع أعمال عنف في مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

ووصف راب - في تغريدة عبر الموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية أمس الأربعاء - ما يجري من توترات حول الكونجرس الأمريكي بأنها "محاولات عنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة".

وكان محتجون مناصرون للرئيس دونالد ترامب قد اقتحموا في وقت سابق اليوم مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) وذلك إثر تصاعد التوترات بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.