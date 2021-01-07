الاستقالات تضرب البيت الأبيض بعد أحداث العنف بالكونجرس

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، يخططون للاستقالة من مناصبهم، بسبب رد فعل ترامب على أعمال العنف التي استهدفت مبنى الكونجرس اليوم.

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلًا عن مصادر وصفها بـ "المطلعة" إن أوبراين، والمستشار مات بوتينجر، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، كريس ليديل، يفكرون في الاستقالة من منصبهم،

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض، آنا كريستينا ريكي، قدمت استقالتها بسبب أعمال العنف التي وقعت في الكونجرس اليوم، حيث شغلت ريكي منصبها في فبراير عام 2017.