رئيس البرلمان الأوروبي: مشاهد اقتحام الكابيتول مقلقة للغاية

قال رئيس البرلمان الأوروبي دايفد ساسولي إن مشاهد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي مقلقة للغاية. وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أمس الأربعاء، - "الأصوات الديمقراطية يجب احترامها.. متأكدون أن الولايات المتحدة ستضمن حماية القواعد الديمقراطية".

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