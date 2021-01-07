ترامب وجمهورية الموز.. حلفاء الرئيس بالكونجرس يتنصلون منه بعد أحداث واشنطن

انقلب عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين الأمريكيين على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أن اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس في محاولة لمساعدته على قلب هزيمته في الانتخابات أمام الديمقراطي، جو بايدن.

وقالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليس هناك شك في أن الرئيس جمع الغوغاء وحرضهم خاطبهم وأشعل فتيل الفوضى".

ووصفت تشيني وهي ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، الهجوم بأنه محاولة لمنع الكونجرس من أداء واجبه الدستوري في مراجعة نتائج انتخابات 2020.

من جانبه، قال النائب مايك جالاجر، المعروف بدعمه لترامب: "نشهد ا لآن هراء جمهورية الموز في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة"، داعيًا ترامب إلى التدخل لوقف تلك الفوضى فورًا".