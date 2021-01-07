ترامب وجمهورية الموز.. حلفاء الرئيس بالكونجرس يتنصلون منه بعد أحداث واشنطن

انقلب عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين الأمريكيين على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أن اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس في محاولة لمساعدته على قلب هزيمته في الانتخابات أمام الديمقراطي، جو بايدن.
وقالت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليس هناك شك في أن الرئيس جمع الغوغاء وحرضهم خاطبهم وأشعل فتيل الفوضى".
ووصفت تشيني وهي ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، الهجوم بأنه محاولة لمنع الكونجرس من أداء واجبه الدستوري في مراجعة نتائج انتخابات 2020.
من جانبه، قال النائب مايك جالاجر، المعروف بدعمه لترامب: "نشهد ا لآن هراء جمهورية الموز في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة"، داعيًا ترامب إلى التدخل لوقف تلك الفوضى فورًا".
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
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