رئيسة وزراء اسكتلندا: المشاهد القادمة من الكونجرس الأمريكي مرعبة للغاية

وصفت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، الأحداث الجارية حول مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) بـ"المرعبة للغاية". وعبّرت ستارجن في تغريدة لها على تويتر، أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن تضامنها "مع المؤيدين للديمقراطية والتداول السلمي والدستوري للسلطة"، مستنكرة "من حرضوا على هذا الهجوم على الديمقراطية".

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