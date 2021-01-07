تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 ضبط قناة Ad Sports على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 Ad Sports على كل الأقمار الصناعية، نتناول اليوم تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد والتي تُعد أحد أهم القنوات الرياضية بمملكة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي أجمع، وتُقدم قناة أبوظبي الرياضية عدة برامج مختلفة يتم من خلالها تغطية معظم الأحداث الرياضية العربية، وذلك من خلال نخبة من المحللين والمختصين في كرة القدم الخليجية والعربية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة تغطية رياضية خاصة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولات الأفريقية والأسيوية الدولية، ونظرا لزيادة نسبة متابعي القناة بشكل كبير فسوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 2021.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021

تم تغيير تردد قناة أبو ظبي الرياضية بداية من العام الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات إلى التردد الجديد 12226، على أن يكون الاستقطاب أفقي ومُعامل الترميز 3/4 ومُعدل تصحيح الخطأ 27500، أما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو 11804، أما بالنسبة للقمر الصناعي هوت بيرد فقد تعديل تردد قناة أبوظبي الرياضية 2021 إلى 11747، مع ضبط نفس الإعدادات كما في نايل سات.

برامج قناة Ad Sports الرياضية

برنامج نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وهو برنامج حواري يتم مع نُخبة من المُحللين الكرويين والرياضيين للمناقشة في أمور الملعب، وبرنامج القاهرة أبوظبي التي يقوم بتقديمه ياقوت السعدي والذي يتحدث عن القضايا الكروية في مصر والعالم العربي وأفريقيا، كما يتم من خلاله تحليل المباريات الهامة والفاصلة في الكرة المصرية ونهائي أفريقيا، وهو برنامج شهير عربيا يتابعه جماهير كرة القدم في العالم العربي بشكل كبير، ويعد أحد الأسباب التي يجعل الجماهير متهمة بضبط تردد قناة أبو ظبي الجديد 2021، وبرنامج القرار المُتخصص في قضايا التحكيم وذلك في وجود نخبة من الحكام الدوليين السابقين.

برنامج الشارع الرياضي أيضا يعتبر أحد أكثر البرامج متابعة عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث يتحدث عن كل ما يتناوله الشارع من المناقشات الكروية والآراء التي دائما ما تختلف تبعا للنادي الذي تنتمي له، وبرنامج وثائقيات دوري الخليج العربي الذي يقوم بعرض أهم اللحظات في تاريخ الرياضة العربية منذ بداية إذاعتها وحتى اليوم، وبرنامج طواف الدراجات الذي يقوم بعرض عدة سباقات للدرجات في مُختلف دول العالم.

من البرامج الرياضية الرائعة أيضا على قناة أبوظبي الرياضية برنامج FAN ZONE فان زوون، والذي يُعد حلقة الوصل بين المُشاهد والأستوديو فهو برنامج تفاعلي يتواصل من خلاله الجماهير بشكل مباشر صوت وصورة، وبرنامج HEAD COACH هيد كوتش وهو برنامج يقوم بتحليل مباريات الدوري بشكل فني ويتناول الجوانب الخاصة من خلال الأجهزة الفنية المختصة، والذي بدوره يقوم بالإجابة على أسئلة الجمهور بعد المباريات والوقائع الرياضية وكذلك مناقشة أرائهم على الهواء.

من أهم أسباب اهتمام جماهير الرياضة في الوطن العربي باستقبال تردد قناة أبوظبي الجديد 2021 برنامج على مسئوليتي، والذي بدوره يطرح القضايا الرياضية الشائكة ويجمع أطرافها ويقدم التوصيات والحلول، بالإضافة إلى برنامج GOAL جول وهو برنامج يومي يختص بالكرة العالمية ويسلط الضوء على جميع تفاصيل الكرة حول العالم.