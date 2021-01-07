اقتحام الكونغرس.. ماذا جرى خلال ليلة الفوضى في واشنطن؟

في ليلة غير مسبوقة شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

وقالت شرطة واشنطن إن امرأة توفيت بعد إصابتها بالرصاص أثناء الفوضى، وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أبطل مفعول عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وعمت الفوضى مبنى الكونغرس بعدما كرر ترامب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سند لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

ترامب وبايدن

وقال ترامب لأنصاره إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال".

وقال بايدن، الذي من المقرر أن يتولى السلطة في 20 من يناير، إن أنشطة المحتجين تصل إلى حد التحريض على التمرد.

وأضاف أن اقتحام المتظاهرين لمبنى الكونغرس وتحطيمهم النوافذ واحتلالهم المكاتب وتهديدهم سلامة المسؤولين المنتخبين "هذا ليس احتجاجا، هذا تمرد".

ومع التطورات المتلاحقة، نجت أصوات المجمع الانتخابي التي أرسلتها عموم الولايات إلى مبنى الكونغرس الأميركي من تخريب أنصار ترامب.

حظر تجول

وإثر ذلك، فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريانه عند الساعة السادسة مساءً (23:00 توقيت غرينيتش)، على أن يتواصل حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

عودة للكونغرس

وبعد الأحداث الدرامية، أعلنت الشرطة تأمين مبنى الكونغرس بعد الساعة الخامسة والنصف مساء (22:30 بتوقيت غرينتش)، واستأنف الأعضاء الاجتماع بعد قليل من الساعة الثامنة مساء (01:00 بتوقيت غرينتش الخميس) لمواصلة عملية التصديق على نتائج الانتخابات.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى استئناف الجلسة: "أقول لأولئك الذين أشاعوا الفوضى في مبنى الكونغرس اليوم، أنتم لم تفوزوا".

وذكر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "سنؤكد الفائز بانتخابات 2020"، ووصف اعتداء أنصار ترامب بأنه "تمرد فاشل".

وكان المشرعون يبحثون مسعى في اللحظة الأخيرة من جانب أعضاء مؤيدين لترامب للطعن على النتائج، وهي خطة لا تحظى بأي فرصة للنجاح على الأرجح.