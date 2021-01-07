ردا على اقتحام الكونجرس .. استقالة مسؤولة بارزة فى إدارة ترامب

جدة - نرمين السيد - وكان قد أقدم مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، باقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكى بالتزامن مع جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020.

وتوعدت عمدة واشنطن موريل باوزر، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأربعاء، بمحاسبة كل شخص شارك فى أعمال الشغب التى وقعت اليوم بمحيط مبنى الكونجرس.

وفى سياق متصل، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، إن الاحتجاج السلمى هو حق لكل مواطن، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كريس ميلر، قوله: "إن الحرس الوطنى فى واشنطن بالكامل فى حالة تأهب".