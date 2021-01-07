بيان عاجل من اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل ترامب من الرئاسة

طالب عدد من النواب الديمقراطيين باللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وأعضاء حكومة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لإقالة ترامب من منصبه.
وقالت النواب الديمقراطيون في بيان مشترك إنه "الرئيس ترامب كشف في الفيديو الذي نشره ظهر اليوم أنه لا يزال غير قادر على التعامل والقبول بنتائج الانتخابات لعام 2020.. من الواضح أن استعداد الرئيس ترامب للتحريض على العنف والاضطراب الاجتماعي لإلغاء نتائج الانتخابات بالقوة يتوافق مع هذا المعيار".
وأضاف البيان "كما أن التغريدات الأخيرة التي حذفها تويتر منذ ذلك الحين تقول إن الانتخابات مزورة وتم سرقتها".
وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، نقلًا عن مصادر بالحزب الجمهوري، بأن وزراء في الإدارة الأمريكية يبحثون تفعيل مادة بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
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