كيف اسوي قروب بالواتس آيفون واندرويد طريقة إنشاء مجموعة whatsapp والدعوة اليها

كيف اسوي قروب بالواتس آيفون تُعد من أهم الطرق التي يبغى العديد من الأفراد التعرف عليها، ولا سيما أن برنامَج المراسلة الفورية واتساب أصبح مُستخدمًا في العديد من الأعمال والمهام اليومية ولم يعد مقصورًا فقط على الدردشة والمراسلة بين الأصدقاء وبعضهم البعض، ولكن فيما يخص كيف اسوي قروب واتس والحصول على رابط الجروب؛ هذا ما سوف يتم عرضه بالخطوات لاحقًا بالتفصيل.

كيف اسوي قروب بالواتس آيفون

من أجل معرفة كيف اسوي قروب واتس على الهاتف الجوال؛ لا بُد من اتباع الخطوات التالية الذكر:

تنزيل وتثبيت تطبيق واتس اب الرسمي على الهاتف الجوال أولًا (إذا لم يكن موجودًا على الهاتف مُسبقًا).

فتح الأيقونة الخاصة بالتطبيق وتسجيل حساب المستخدم برقم الهاتف المُراد إنشاء واتس أب عليه.

يتم الولوج إلى (شاشة الدردشات) في حساب الواتس، كما يظهر في الصورة التالية.

ثم الضغط على علامة الإعدادات الموجودة بالأعلى.

سوف يظهر منها عدة خيارات، وهنا يتم الضغط على (مجموعة جديدة).

سوف تفح صفحة أخرى في برنامَج الواتس لكي يقوم المستخدم بإضافة الأفراد المُراد وجودهم في المجموعة الجديدة.

بعد تحديد الأفراد ؛ يتم الضغط على السهم الأخضر الموجود بالأسفل.

يجب ألا يتعدى الاسم أكثر من (25) حرف فقط ومن المتاح إضافة بعض من الرموز التعبيرية والإيموجي إلى اسم المجموعة، مع إمكانية استخدام جميع الملصقات في الواتس أب داخل المجموعة بسهولة.

متاح للمستخدم القيام بـِ إضافة أيقونة خاص تظهر إلى جانب اسم المجموعة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بالكامل، يتم الضغط على علامة ✓ ذات الون الأخضر

كيف اسوي رابط قروب واتس اب

بعد إنشاء جروب الواتس أب؛ يثمكن دعوة الأفراد للانضمام إلى المجموعة عبر رابط خاص لهذه المجموعة ويتم ذلك بواسطة مشرفي المجموعة فقط؛ ويتم الحصول عليه من خلال الخطوات التالية:

يتم الضغط مطولًا على اسم المجموعة عبر شاشة الدردشات في واتس أب، ثم الضغط على أيقونة (خيارات إضافية).

ثم اختيار معلومات المجموعة

ثم الضغط على (دعوة للمجموعة عبر رابط).

وهنا سوف يكون في مقدور المستخدم إتمام عدة إجراءات تشمل: نسخ الرابط الخاص بالمجموعة. دعوة بعض الأصدقاء في قائمة واتس أب للانضمام إلى المجموعة، وهنا يتم تحديد إرسال الدعوة إليهم مباشرةً. كما يُمكن أيضًا مشاركة رابط المجموعة عبر تطبيق آخر مثل فيس بوك ماسنجر أو غيره.



كيف انسخ رابط قروب الواتس للايفون

من أجل نسخ رابط مجموعة واتس أب على جهاز الآيفون يتم هنا أيضًا اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الواتساب أب، وعبر شاشة الدردشات يتم فتح المجموعة المراد نسخ الرابط الخاص بها.

الضغط على اسم المجموعة من أعلى والذهاب إلى معلومات عن المجموعة.

يتم الضغط على خِيار (الدعوة إلى المجموعة عبر رابط).

سوف يكون في مقدور المستخدم هنا (نسخ رابط المجموعة)، وإرساله إلى أي فرض للانضمام إلى المجموعة.

كيفية إنشاء رابط لمحادثتك عبر الواتس اب

يُمكن لأي شخص أن يقوم بِ إنشاء رابط خاص وإعطائه إلى أي فرد يُريد إجراء الدردشة معه من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام صيغة الرابط التالي: (https://api.whatsapp.com/send?phone=PhoneNumber) بدون أقواس.

ثم استبدال كلمة PhoneNumber برقم الهاتف مع مفتاح الدولة.

الذَّهاب إلى الرابط بعد كتابة الرَّقْم، وهنا سوف تفتح صفحة تفيد بإمكانية إجراء دردشة مع هذا الرَّقْم، يُمكن إرسال هذا الرابط أو وضعه في أي مكان من أجل إضافة طريقة تواصل للآخرين معك.

ويُمكن الاعتماد على هذه الطريقة أيضًا من أجل إرسال رسالة من الواتس اب لرقم غير مسجل

ومن الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار؛ أن إعطاء رابط الانضمام إلى المجموعة إلى أي فرد أو دعوته إليها؛ سوف يجعله قادرًا على الولوج إلى المجموعة في أي وقت ولذلك؛ يجب الحرص على عدم أعطاء الرابط إلا للأشخاص الثقة المُراد فقط إضافتهم بالمجموعة الجديدة.