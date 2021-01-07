قرار أميركي لتسريع توفير "لقاح كورونا"

قال وزير الصحة والشؤون الإنسانية الأميركي أليكس أزار إن الحكومة ستبدأ السماح لمزيد من الصيدليات بمنح الجرعات لتسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

كانت الصيدليات من 19 سلسلة تستعد حتى زيادة إمدادات اللقاح، وأوضح الوزير أن السماح لها بالمساعدة في التطعيم سيخفف الضغط على المستشفيات التي تعد المقدم الرئيسي للقاح.

وستحتاج الصيدليات لاتباع خطط الولايات بالنسبة للأولوية في تقديم اللقاح، وسيقرر حكام الولايات الأميركية كيفية تقسيم الإمدادات بين الصيدليات والمواقع الأخرى التي تقدم اللقاح.

وأضاف أزار أنه إن لم يتقدم العاملون بالصحة في الوقت المناسب للحصول على اللقاح، فسيسمح بالمزج بينهم وبين الفئات الأخرى ذات الأولوية، وحث حكام الولايات على توضيح ذلك.

وتضاف الصيدليات للقائمة التي تتضمن متاجر "سي في إس" و"ولغرينز" والتي ستقدم اللقاح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين بها.

وأوضح الوزير أنه سيتم تضمين 40 ألف صيدلية اجمالا لهذا البرنامج.