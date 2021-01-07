تونس .. رقم قياسى جديد فى الإصابات اليومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت تونس اليوم الأربعاء، العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز إلى ما يقرب من 150 ألفا، بعد تسجيل 2.820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى رقم قياسى منذ بدء الجائحة العام الماضى.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة التونسية، إنها رصدت 70 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى أكثر من 5.000. وحظرت تونس التنقل بين أقاليم البلاد، ومددت حظر التجوال فى أكتوبر فى إطار سعيها لاحتواء زيادة سريعة فى حالات كوفيد 19.

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