بيل كلينتون : ترامب ومؤيدوه أشعلوا فتيلا لإبطال نتيجة الانتخابات

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وقال كلينتون خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة"تويتر": "لقد واجهنا اليوم هجومًا غير مسبوق على مبنى الكابيتول ودستورنا وبلدنا".
وتابع: "لقد تم تأجيج الهجوم من خلال أكثر من أربع سنوات من السياسات السامة التى تنشر معلومات مضللة متعمدة، وزرع عدم الثقة فى نظامنا، وتأليب الأمريكيين ضد بعضهم البعض".
وأردف: "حرص دونالد ترامب وأشد الداعمين له ومنهم العديد فى الكونجرس، على إشعال الأحداث محاولة منهم فى إبطال نتيجة الانتخابات التى خسرها".
وواصل: "كانت الانتخابات حرة، والفرز كان عادلاً، والنتيجة نهائية"، مضيفًا "يجب أن نكمل التداول السلمى للسلطة الذى ينص عليه دستورنا".
وأكد: "كنت وما زلت أؤمن بأن أمريكا تتكون من أناس طيبين ومحترمين.. وإذا كان هذا هو ما نحن عليه حقًا، فيجب علينا رفض العنف، وطىّ هذه الصفحة، والمضىّ قدمًا معًا، واحترام دستورنا، وأن نظل ملتزمين بحكومة الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب".
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