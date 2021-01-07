شاهد.. ظهور باتمان في الاحتجاجات الأمريكية أمام الكونجرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاركة الشخصية الخيالية "باتمان" في المظاهرات التي اندلعت اليوم وتخللتها بعض أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي.

ويظهر الفيديو تجول أحد الأشخاص مرتديًا ملابس باتمان، ويسير بين المتظاهرين الذين كانوا يشتبكون مع الشرطة الأمريكية.