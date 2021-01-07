إعلان حظر التجول في مدينة الإسكندرية بأمريكا

أعلنت سلطات مدينة الإسكندرية، الواقعة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة في المدينة.

وأمر حاكم فيرجينيا، رالف نورثهام، بفرض حظر التجول على المدينة، ومقاطعة أرلينجتون في ضواحي واشنطن، بسبب أعمال العنف التي اندلعت اليوم في الكونجرس الأمريكي، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.