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جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو فى سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى اليوم غير مقبول، والفوضى وأعمال الشغب أمر مرفوض دائمًا.. هنا أو فى جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "لقد سافرت إلى العديد من البلدان وأدعم دائمًا حق كل إنسان فى الاحتجاج السلمى على معتقداته وأسبابه، لكن العنف، الذى يعرض سلامة الآخرين للخطر، بما فى ذلك أولئك المكلفون بتوفير الأمن لنا جميعًا، أمر لا يُحتمل سواء فى الداخل أو فى الخارج".
وتابع وزير ااخارجية الأمريكى: "فلنحقق العدالة سريعا ضد المجرمين الذين شاركوا فى هذا الشغب"، مختتمًا: "أمريكا أفضل مما رأيناه اليوم فى مكان عملت فيه كعضو فى الكونجرس ورأيت فيه الديمقراطية فى أفضل حالاتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو : يجب إلحاق العدالة بالمجرمين الذى اقتحموا الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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