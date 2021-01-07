بومبيو : يجب إلحاق العدالة بالمجرمين الذى اقتحموا الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو فى سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى اليوم غير مقبول، والفوضى وأعمال الشغب أمر مرفوض دائمًا.. هنا أو فى جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لقد سافرت إلى العديد من البلدان وأدعم دائمًا حق كل إنسان فى الاحتجاج السلمى على معتقداته وأسبابه، لكن العنف، الذى يعرض سلامة الآخرين للخطر، بما فى ذلك أولئك المكلفون بتوفير الأمن لنا جميعًا، أمر لا يُحتمل سواء فى الداخل أو فى الخارج".

وتابع وزير ااخارجية الأمريكى: "فلنحقق العدالة سريعا ضد المجرمين الذين شاركوا فى هذا الشغب"، مختتمًا: "أمريكا أفضل مما رأيناه اليوم فى مكان عملت فيه كعضو فى الكونجرس ورأيت فيه الديمقراطية فى أفضل حالاتها".