مقتل 4 أشخاص فى أحداث اقتحام أنصار ترامب لـ الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية بالعاصمة واشنطن أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم منهم ثلاثة بسبب أزمات صحية لديهم، وآخر، نتيجة إصابته بعيار نارى، لافتة إلى أنه تم إلقاء القبض على 52 آخرين، جراء التظاهرات التى نظمها مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وإقدامهم على اقتحام مبنى الكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".





يأتى ذلك بالتزامن مع انتشار عشرات من أفراد الحرس الوطنى المزودين بمعدات مكافحة الشغب لإبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس. وذكرت قناة "العربية"، أن حظر التجول فى العاصمة الأمريكية دخل حيز التنفيذ ولمدة 12 ساعة، بعد الاشتباكات التى حدثت بين أنصار ترامب والشرطة الأمريكية. واستأنف الكونجرس جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما تم رفعها بسبب أحداث العنف.

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