جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سى إن إن" نقلا عن مصدر لها، بأن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومحاميه رودى جوليانى، يواصلان الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ لحثهم على رفض نتائج الانتخابات.





وذكر موقع "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل له، أن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوز، أعلنت استقالتها ردا على أحداث العنف التى شهدتها العاصمة واشنطن. وكان مؤيدو ترامب، قد أقدموا على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى بالتزامن مع جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سى إن إن : ترامب ومحاميه يواصلان التحريض على رفض نتائج الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.