الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في ولاية ميشيجان

أقر الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، فوز الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة في ولاية ميشيجان، رغم محاولات بعض الجمهوريين للاعتراض على نتائج الانتخابات هناك.

وتقدمت النائبة عن ولاية جورجيا، مارجوري تيلور جرين، باعتراض مكتوب عن نتائج الانتخابات، ولكن لم يوقعه أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

ورفض نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، باعتباره رئيس الكونجرس الاعتراض المقدم من جرين، لافتقاره إلى توقيع أحد أعضاء مجلس الشيوخ، قائلًا: "في هذه الحالة لا يمكن قبول الاعتراض".