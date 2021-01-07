واشنطن بوست تتهم ترامب بالفاشية والعنف وتطالب بعزله من منصبه

فتحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، النار على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على خلفية أعمال العنف التي افتعلها أنصاره في الكونجرس الأمريكي، ما أدى إلى تعطيل جلسة التصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة.

واتهمت الصحيفة ترامب بـ "الفاشية" بعد تداول صورة لأحد أنصاره وهو يسير داخل مبنى الكونجرس حاملًا علم الولايات الأمريكية الجنوبية، وهو ما يشير إلى النزعة الانفصالية التي يتميز بها أنصاره بحسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة هذا التصرف بـ "الخطير والحقير والخسيس".

وشددت الصحيفة على أن ما حدث في الكونجرس الأمريكي اليوم ليس احتجاجًا من قبل "الأبطال الأمريكيين" كما وصفهم ترامب وابنته إيفانكا في تغريداتهم التي تم حذفها.

وأضافت: "هذا كان عنفًا وتمردًا عنيفًا وغير قانوني من قبل حشد مثير للفتنة يعتزم على منع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات التي ستجعل جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة".

واعتبرت الصحيفة أن ترامب مذنب في كل ما تعرضت له البلاد اليوم وطالبت بعزله عن منصبه.