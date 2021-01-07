الكونجرس يقر فوز جو بايدن فى ولاية ميشيجان

جدة - نرمين السيد - أقر الكونجرس الأمريكى، منذ قليل، فوز الرئيس الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية ميشيجان، رغم محاولات بعض الجمهوريين للاعتراض على نتائج الانتخابات.





وكانت النائبة عن ولاية جورجيا، مارجورى تيلور جرين، قد تقدمت باعتراض مكتوب عن نتائج الانتخابات، إلا أنه لم يوقعه أى عضو من أعضاء مجلس الشيوخ. أحداث شغب الكونجرس ووفقًا لشبكة "سى.إن.إن" الأمريكية، رفض نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، باعتباره رئيس الكونجرس، الاعتراض المقدم من جرين، لافتقاره إلى توقيع أحد أعضاء مجلس الشيوخ، قائلًا: "فى هذه الحالة لا يمكن قبول الاعتراض".

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