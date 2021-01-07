رئيس شرطة واشنطن: مقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة...

قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.
وأضاف كونتي أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.
وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قُتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.
وقال رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.
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