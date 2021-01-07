الجمهوريون يعرقلون التصديق على فوز بايدن بالانتخابات في بنسلفانيا

قبل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي يرأس جلسة الكونجرس للتصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات اليوم الخميس، اعتراضا تقدم به النائب الجمهوري، سكوت بيري، على نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، فإن بنس قبل الاعتراض بعد توقيع السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، على الاعتراض المكتوب، إذ يتطلب الموافقة على الاعتراض توقيع نائب وسيناتور عليه.

وسيؤدي القرار إلى انعقاد غرفتي مجلس الشيوخ بشكل منفصل للتداول في الاعتراض والتشاور في تأييده أو رفضه، ثم سيجتمع الكونجرس مرة أخرى للإعلان عن القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الاعتراض.