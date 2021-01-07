رفض الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، الاعتراض المقدم من جانب حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من داخل المجلس، على نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا التي أفضت إلى فوز الديمقراطي، جو بايدن.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن 92 نائبًا صوتوا ضد الاعتراض، و7 فقط صوتوا لصالح الاعتراض.
وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع أي اعتراضات أخرى على نتائج تصويت المجمع الانتخابي.
ويتطلب الموافقة على مناقشة أي اعتراض على نتائج الانتخابات في اي ولاية توقيع سيناتور ونائب من الكونجرس على القرار، ومن ثم تقوم غرفتي الكونجرس بالاجتماع بشكل منفصل لمناقشة الاعتراض، والاجتماع مرة أخرى بشكل جماعي في إطار الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن الاعتراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم اعتراض الجمهوريين.. الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في بنسلفانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.