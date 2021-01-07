عاجل.. استقالة نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقال نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى ماثيو بوتينجر، من منصبه احتجاجًا على اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول".





ذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" فى محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" فى الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب فى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.